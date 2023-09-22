Российские легкоатлеты будут отбираться на Игры дружбы - 2024 на летнем чемпионате страны

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, чемпионат России - в середине августа

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Летний чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в середине августа следующего года, станет отборочным стартом на Игры дружбы, запланированные на сентябрь 2024 года. Об этом ТАСС сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

Чемпионат России по легкой атлетике планируется провести с 15 по 18 августа. Привалова ранее сообщила, что с большой долей вероятности этот турнир пройдет в Екатеринбурге.

"При составлении расписания летних стартов мы руководствовались в первую очередь тем, какие крупные соревнования в следующем году пройдут у нас в России, - заметила Привалова. - Как только мы поняли, что Игры дружбы пройдут в середине сентября, то решили отталкиваться от этого старта, где победители соревнования могут получить призовые, как за Олимпиаду. Люди будут выходить на пик формы именно к Играм дружбы, а отбор на эти соревнования должен проходить за месяц до них. Поэтому решили провести чемпионат России именно в середине августа".

"Как я отношусь к тому, что летнее первенство страны пройдет после Олимпиады, а не наоборот? Я думаю, что на Игры в Париже только при удачном стечении обстоятельств может поехать очень небольшое количество наших спортсменов. Но говорить об участии полноценной команды на Олимпиаде-2024, к сожалению, не приходится. И я не вижу логики в том, чтобы делать большой перерыв между чемпионатом страны и Играми дружбы", - заключила собеседница ТАСС.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Легкоатлеты будут соревноваться в Екатеринбурге. Париж будет принимать Олимпиаду с 26 июля по 11 августа 2024 года.