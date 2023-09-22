Песков заявил, что Россия надеется вернуться в "олимпийскую семью"

По словам пресс-секретаря президента РФ, от санкций в адрес России страдает сама идея олимпийского движения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что когда-то в международных спортивных организациях возобладает разум и Россия снова войдет в "олимпийскую семью", отметил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в "олимпийскую семью", - сказал представитель Кремля, комментируя ограничения для российских атлетов.

Песков отметил, что из-за нынешних санкций "пострадает и уже страдает сама идея олимпизма". "И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения", - уверен он.

Он добавил, что Россия прилагает огромные усилия для развития большого спорта и продолжит поддерживать эту сферу. "Разумеется, развитие профессионального спорта, спорта высших достижений без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений", - отметил Песков.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что из-за санкций российские спортсмены выступают как индивидуальные атлеты. И Международный олимпийский комитет (МОК), по его словам, фактически запретил России "финансировать нейтральных атлетов".

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ряд федераций последовал рекомендациям МОК, однако остальные продолжают не допускать россиян и белорусов к международным стартам.