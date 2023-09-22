Получившего травму на чемпионате мира борца Садулаева успешно прооперировали в Москве

18 сентября олимпийский чемпион не смог завершить полуфинальную схватку из-за травмы шеи

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев успешно перенес операцию, которая прошла в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров.

"Он был сегодня прооперирован, все прошло успешно, - рассказал Гайдаров. - Операция прошла в Москве".

18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы шеи. 19 сентября Садулаев мог побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии, но по рекомендации врача снялся с чемпионата мира.