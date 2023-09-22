В РФС рассказали, что рады назначению Опейкиной на матч женской футбольной Лиги наций

Российский арбитр обслужит матч Армения - Казахстан

ТАСС, 22 сентября. Россиянка Вера Опейкина является сильным арбитром, в Российском футбольном союзе (РФС) рады ее назначению на матч женской Лиги наций между командами Армении и Казахстана. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Она получила назначение на матч, который будет в конце сентября. Это здорово, мы рады. Считаем ее сильным судьей", - сказал Дюков.

Матч между сборными Армении и Казахстана пройдет 26 сентября в армянском Армавире. Помощницами Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром назначена Надежда Горинова.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.