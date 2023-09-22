Американский хоккеист "Спартака" Кин заявил, что был счастлив вернуться в Москву

Защитник отметил, что в Москве чувствует себя в безопасности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба "Спартак" Джозеф Кин был счастлив вернуться в Москву, где он играл за красно-белых в прошлом сезоне. Об этом Кин заявил ТАСС.

8 сентября столичный клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 24-летним американцем, выступавшим за команду в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В сезоне-2022/23 Кин стал лидером по результативности среди защитников "Спартака", в 64 матчах набрав 24 (6 шайб + 18 результативных передач) очка.

"Решение вернуться в "Спартак" я принял быстро, и я просто счастлив, что вернулся в Москву. Я уже сроднился с Москвой и стал близок со многими людьми здесь, мне понравился прошедший год. Поэтому вернуться было в некотором роде несложно. Мы просто ждали многих событий, у меня были дела с семьей дома, так что я просто хотел разобраться со всем. И когда пришло время, я вернулся назад", - сказал Кин.

"В Москве чувствую себя в безопасности. Никто меня не отговаривал от возвращения, я здесь для того, чтобы играть тут в хоккей", - добавил он.

"Стиль игры "Спартака" стал более атакующим"

По словам защитника, нынешний сезон для "Спартака" должен быть потрясающим.

"В команде появилось много новых лиц, стиль игры очень сильно отличается - он стал более атакующим, а это должно быть весело для всех. Мы долго удерживаемся в чужой зоне, проводим больше времени в нападении. Так что я думаю, что мы забиваем гораздо больше, потому что контролируем чужую зону. Готов играть с любым защитником в паре", - подчеркнул Кин.

Пока неясно, когда американец может сыграть за "Спартак" в нынешнем сезоне. Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после матча КХЛ с "Барысом" (6:3) в четверг отметил, что Кин пока не начал тренироваться с командой, но тренерский штаб намерен в вопросе подведения его к участию в играх действовать планомерно.

Ближайшие два матча "Спартак" проведет дома - с "Трактором" 24 сентября и с "Сочи" 26 сентября, после чего в гостях встретится с "Северсталью" 28 сентября и с "Трактором" 30 сентября.