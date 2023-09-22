РУСАДА отправило в WADA отчет и рассчитывает на восстановление своего статуса

По словам генерального директора Российского антидопингового агентства Вероники Логиновой, исполком Всемирного антидопингового агентства должен в ближайшее время вынести решение о статусе РУСАДА

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отчет о выполнении требований по восстановлению и рассчитывает на скорое возвращение статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Мы все пункты выполняем, объемы у нас большие, выдаются разрешения на терапевтическое использование, но статус РУСАДА пока не восстановлен. Санкции, которые были прописаны в решении Спортивного арбитражного суда, уже не действуют, там были прописаны шаги, которые мы должны были предпринять, чтобы агентство было восстановлено. Мы направили коллегам в WADA, что все требования нами выполнены", - сказала Логинова.

"По стандартам WADA агентство не может быть восстановлено, если в рамках процесса выявлено некое новое несоответствие. Мы отправили отчет, что мы все выполнили и нас пора восстанавливать. Сейчас в Шанхае проходит исполком WADA, думаю, что в ближайшие часы будет опубликован пресс-релиз, с нетерпением ждем", - добавила она.

18 сентября пресс-служба WADA сообщила, что исполнительный комитет организации обсудит процесс восстановления статуса РУСАДА на заседании 22 сентября.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.