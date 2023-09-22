В России планируют провести чемпионат мира по нардам

Президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин уверен, что эта цель будет достигнута в ближайшее время

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по нардам планируют организовать в России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин.

"Мы ставим перед собой глобальные цели. Одна из них - проведение чемпионата мира в России. Даже не сомневаемся в том, что эта цель будет достигнута в ближайшее время", - сказал Авсецин.

"Мы пригласим сильнейших спортсменов, не будет никаких исключений или запретов. Нарды - открытый спорт", - добавил собеседник агентства.

Федерация проведет ближайший крупный турнир 24 сентября в Москве. Призовой фонд финала Гран-при России составит 5 млн рублей.