22 сентября, 13:16
Хоккей в России

Хоккейную академию в Магнитогорске построят в течение 3 лет

Сейчас ведется проектирование объекта, академия примкнет к парку "Притяжение"

МАГНИТОГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Хоккейная академия будет построена в Магнитогорске в течение 2,5 - 3 лет. Об этом сообщил журналистам президент магнитогорского хоккейного клуба "Металлург", президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников.

"В течение 2,5 - 3 лет построим академию. Будет там [земельный участок] порядка двух гектаров, он будет состоять из двух хоккейных коробок. Ну и задача там - не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество", - сказал Рашников.

Он добавил, что сейчас ведется проектирование объекта, академия примкнет к парку "Притяжение". При создании академии будет учитываться опыт подобных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске. 

Теги:
Хоккей в России
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