Хоккеист Неучев из-за травмы пропустит тренировочный лагерь клуба НХЛ "Баффало"

Форвард рассказал, что он и еще три российских игрока "Баффало" начнут сезон в фарм-клубе

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Виктор Неучев из-за травмы пропустит сбор в тренировочном лагере команды перед началом сезона. Об этом игрок рассказал ТАСС.

19-летний форвард в мае подписал с "Баффало" трехлетний контракт новичка. В середине сентября он принял участие в турнире клубов НХЛ с участием молодых игроков и забил в матче с "Нью-Джерси" (4:2).

"Было интересно сыграть против лучших проспектов, которые, как и ты, пытаются попасть в НХЛ. В плане интенсивности было очень непривычно. Я сыграл сезон в Континентальной хоккейной лиге и ни разу не видел таких скоростей и борьбы на каждом участке площадки. Как я заметил, размер площадки тоже влиял на скорости, и тем интересней было играть. Тренер говорил постоянно играть в давление, без прокатов. На таких площадках больше ничего не получится. Комбинации были, нам говорили не отбрасываться от шайбы, играть в хоккей, а не так, как "Монреаль", который просто забрасывал шайбу в зону и бежал за ней", - сказал Неучев.

Уроженец Челябинска и воспитанник челябинского "Мечела" Неучев был выбран "Баффало" на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 74-м номером в 2022 году. Последним его клубом был "Автомобилист" - за екатеринбургскую команду в сезоне-2022/23 он в 57 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 12 (4 гола + 8 результативных передач) очков, а в плей-офф провел 4 игры. Также в течение двух последних лет он играл в системе "Автомобилиста" - за клуб Молодежной хоккейной лиги "Авто" и "Горняк-УГМК" из Всероссийской хоккейной лиги.

Россияне из "Баффало" могут сыграть в выставочных матчах НХЛ

Из трех матчей на турнире с участием молодых игроков Неучев сыграл в двух - с "Нью-Джерси" и "Монреалем" (6:3).

"И тренеры, и генменеджер остались довольны всем тем, что я делал, поэтому мне и дали отдохнуть третий матч с "Питтсбургом", тем более мне надо залечить травму. Серьезного ничего не случилось, но, к сожалению, я не приму участия в тренировочном лагере. У меня несколько микротравм, которые по решению руководства я решил залечить до начала сезона. Главное - подойти к сезону в оптимальной форме. Думаю, я пропущу тренировочный лагерь целиком, потому что когда я вышел на лед после отдыха, то понял, что на 100% показать я ничего не смогу. Сейчас тренируюсь один на отдельном льду", - рассказал хоккеист.

Из россиян в тренировочном лагере "Баффало" должны принять участие защитники Никита Новиков и Всеволод Комаров, а также форвард Александр Кисаков.

"Нам сказали, что мы начнем сезон в Американской хоккейной лиге, но обещали, что по одной игре дадут сыграть в выставочных матчах. Кто-то, думаю, из наших сыграет. Что касается меня, то к началу сезона я буду готов, это точно", - сказал Неучев.

20-летний уроженец Соликамска Новиков, являющийся серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, перешел в "Баффало" в нынешнее межсезонье. Является воспитанником московского "Динамо", за основную команду которого провел два последних года. В 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 в регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков, а в плей-офф провел 6 игр. 20-летний Кисаков перешел в "Баффало" в 2022 году из московского "Динамо" и сезон-2022/23 провел в клубе Американской хоккейной лиги "Рочестер", в 48 матчах набрав 8 (6+2) очков.

19-летний уроженец Челябинска Комаров в России выступал в системе магнитогорского "Металлурга", в 2021 году перешел в клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Квебек Рэмпартс". В 2023 году стал чемпионом лиги и обладателем Мемориального кубка.