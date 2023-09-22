22 сентября, 13:47,
обновлено 22 сентября, 14:05
Допинг в спорте

WADA наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Еще 63 атлетам предъявлены обвинения

ТАСС, 22 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 218 спортсменов из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Еще 63 спортсменам предъявлены обвинения. Отмечается, что многие дела находятся в стадии активного расследования. 18 мая пресс-служба WADA сообщила о наказании 203 российских атлетов, основываясь на данных LIMS.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года. 

Теги:
Допинг
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