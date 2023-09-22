Российское антидопинговое агентство может обжаловать решение WADA в течение 21 дня с даты получения официального уведомления

ТАСС, 22 сентября. Законодательство России не соответствует требованиям по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), поэтому организация по-прежнему сохраняет статус не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и которые так и не были устранены до настоящего времени", - говорится в сообщении.

РУСАДА может обжаловать утверждение WADA в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. Кабмин РФ принял решение лишить министерство спорта полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила. Однако WADA требует, чтобы в российское законодательство был интегрирован Всемирный антидопинговый кодекс.