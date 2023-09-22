Россиянам запретят выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит условия WADA

Всемирное антидопинговое агентство в пятницу заявило, что Российское антидопинговое агентство по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

ТАСС, 22 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В пятницу WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления, если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их. Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), санкции WADA не могут начать действовать до решения суда.

"Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира. Флаг Российской Федерации не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены", - говорится в заявлении.

"Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира. Флаг Российской Федерации не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены", - говорится в заявлении.

Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации (например, Международный союз конькобежцев, Международная федерация фехтования). Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.

Согласно решению CAS от декабря 2020 года, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований.

Санкции МОК в отношении российского спорта

Ранее санкции в отношении российского спорта ввел Международный олимпийский комитет (МОК), данное решение было принято из-за ситуации на Украине. В соответствии с рекомендациями МОК, российские и белорусские спортсмены могут допускаться на соревнования без флага и гимна. Претендующие на допуск спортсмены не должны были публично высказываться в поддержку спецоперации на Украине и не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.