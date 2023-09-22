Инфантино не стал отвечать про перспективы снятия санкций с российского футбола

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся на соревнования под эгидой организации только после окончания специальной военной операции

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос о том, когда российские клубы и сборные вновь смогут принимать участие в международных соревнованиях.

Инфантино поблагодарил корреспондента ТАСС за вопрос, но говорить о перспективах возвращения российских команд на турниры под эгидой ФИФА не стал.

17 сентября президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sport Klub заявил, что российские клубы и сборные вернутся на соревнования под эгидой организации только после окончания специальной военной операции. В ответ на это глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что союз руководствуется непосредственными коммуникациями с УЕФА и не доверяет заявлениям представителей организации в СМИ.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.