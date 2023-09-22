РУСАДА рассмотрит возможность обжалования решения WADA

Ранее Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассмотрит возможность обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) не возвращать организации статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом журналистам по окончании Всероссийского форума чистого спорта сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

В пятницу WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

"Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение", - сказала Логинова.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.

Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не могут начать действовать до решения суда.