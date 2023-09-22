22 сентября, 16:59,
обновлено 22 сентября, 17:12
Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Ауэс Гонибов стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

EPA-EFE/ Tamas Kovacs
Ауэс Гонибов (слева)
© EPA-EFE/ Tamas Kovacs

Гонибов принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира в греко-римской борьбе

БЕЛГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Ауэс Гонибов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг Гонибов победил чемпиона мира 2022 года турка Бурхана Акбудака со счетом 6:3.

Гонибов принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира в греко-римской борьбе. В вольной борьбе российские спортсмены выиграли две золотые, серебряную и бронзовую медаль.

Гонибову 22 года, он является действующим чемпионом России и победителем Игр стран СНГ. Спортсмен завоевал первую в карьере медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира по борьбе в Белграде завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.  

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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