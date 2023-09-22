Журова считает, что WADA специально ищет поводы для санкций в отношении России

WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намеренно применяет санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), не заботясь об обоснованиях. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

"Не мытьем, так катаньем, - сказала Журова. - Понятно, что надо еще какие-то аргументы приводить к тому, почему российские спортсмены выступают без флага и гимна. И нашли, кроме ситуации на Украине, вот такие аргументы".

"До 2014 года, так получается, наше законодательство было лучшим. А теперь - нет. Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном. Но если это вернет нам флаг и гимн, то можно посмотреть на ситуацию с законодательством", - добавила Журова.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.

Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не могут начать действовать до решения суда.