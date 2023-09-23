Рублев в паре с Фисом проиграл в первом матче на Кубке Лейвера по теннису

Россиянин выступает на турнире в составе команды Европы

ТАСС, 23 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев в паре с французом Артюром Фисом уступил американцам Томми Полу и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера. Соревнования проходят в Ванкувере.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 10:6 в пользу Пола и Тиафо, выступающих за команду мира. Рублев и Фис представляют команду Европы. После первого игрового дня команда Европы уступает со счетом 0-4. Ранее Фис в одиночном разряде уступил американцу Бену Шелтону, испанец Алехандро Давидович-Фокина - аргентинцу Франсиско Черундоло, француз Гаэль Монфис - канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матчи первого дня посетил 20-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер. Он также стоит у истоков создания турнира.

В команду Европы также вошли норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач, в команду мира - американец Тэйлор Фритц. Капитаном команды Европы является 11-кратный победитель турниров Большого шлема швед Бьорн Борг, команду мира возглавляет 7-кратный победитель турниров Большого шлема американец Джон Макинрой.

Соревнования проходят три дня и завершатся в ночь на 24 сентября по московскому времени. Для чемпионства команда должна набрать 13 очков. Каждая победа в матче в первый игровой день приносит одно очко, во второй день - два очка, в третий день - три. В каждый игровой день проводится три матча в одиночном разряде и один - в парном.

Рублев выступает на Кубке Лейвера во второй раз. Россиянин участвовал в турнире в 2021 году, тогда в состав сборной Европы попал и его соотечественник Даниил Медведев. В прошлом году соревнования проходили в Лондоне, российские теннисисты не получили приглашения принять участие в турнире.

Кубок Лейвера является выставочным командным турниром и проводится в шестой раз. Он назван в честь австралийца Рода Лейвера, единственного теннисиста, выигравшего все четыре турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде за один год (1969) в Открытую эру (когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Сборная Европы выиграла четыре первых розыгрыша, в прошлом году победила команда остального мира. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.