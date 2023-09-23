"Из области политики". WADA опять грозит российскому спорту санкциями

Всемирное антидопинговое агентство настаивает на том, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило российскому спорту новыми санкциями по старому делу - по делу о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое тянется с 2019 года. WADA вновь готово воспользоваться правом лишить российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом, если российское антидопинговое законодательство не будет приведено в соответствие с международными стандартами.

С учетом действующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) подобные угрозы выглядят бессмысленными, однако если верить в перспективу их пересмотра, скорую отмену дискриминационных ограничений и полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену, то противоречия с WADA надо устранять.

"Надуманный предлог"

WADA настаивает на том, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство. РУСАДА в ответ настаивает на том, что не может повлиять на деятельность парламентариев, многие из которых в свою очередь считают возмутительным желание WADA влиять на политику государства. "Международная общественная организация не может и не должна диктовать, какие национальные законы и правила действуют у нас", - заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко на Всероссийском форуме чистого спорта.

"До 2014 года наше законодательство было лучшим, а теперь - нет, - отметила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. - Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном. Но если это вернет нам флаг и гимн, то можно посмотреть на ситуацию с законодательством".

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин считает, что подобный вопрос WADA нужно обсуждать не с национальным антидопинговым агентством. "WADA не занимается формированием законодательства на национальном поле, - заявил он. - РУСАДА - это независимая организация, которая занимается борьбой за чистоту спорта. А за национальное законодательство отвечают соответствующие структуры. Поэтому проблемы с восстановлением РУСАДА под явно надуманными предлогами - это из области политики, а не этики и юриспруденции".

WADA хочет услышать Чайковского

Вопрос изменения российского законодательства - единственный на пути восстановления РУСАДА. После громкого допингового скандала в российской легкой атлетике, случившегося в 2015 году, агентство вновь подверглось санкциям в 2019-м, но теперь уже на основе новой редакции антидопингового кодекса, которая позволяла лишать спортсменов права представлять свою страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира, если их национальное антидопинговое агентство ограничено в правах - функционирует без статуса соответствия Всемирному кодексу.

Основанием для санкций послужили разбирательства вокруг передачи WADA проб и базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год (LIMS). Международное агентство после долгих разбирательств пришло к выводу, что с данными были совершены манипуляции, и вынесло жесткое наказание - лишило спортсменов права выступать с национальной символикой, страну - принимать международные старты. По этой причине на летних Играх в Токио и зимних в Пекине они выступали в статусе олимпийских атлетов из России, национальный гимн флаг им тогда заменила эмблема ОКР, гимн - фрагмент из Первого концерта П. И. Чайковского.

Сейчас WADA пошло еще дальше: оно предлагает распространить аналогичные санкции не только на чемпионаты мира и Олимпийские игры, но и на континентальные и даже региональные соревнования - фактически на все, организаторами которых являются спортивные федерации, которые следуют Всемирному антидопинговому кодексу.

РУСАДА на ответ предоставили 21 день. За это время национальное агентство должно либо добиться требуемых изменений в российском законодательстве, либо оспорить предлагаемые санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. "Решение исполкома WADA опубликовано, - сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. - Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение".

В 2020 году российская сторона уже судилась с WADA по "делу LIMS". Тогда ей не удалось доказать, что с базой данных московской лаборатории не совершались манипуляции, однако добилась сокращения срока санкций вдове - до двух лет. Он истек в декабре прошлого года, однако РУСАДА автоматически восстановлено не было, CAS поставил перед агентством ряд условий, в числе которых содействие в расследовании дел на основе данных лаборатории, которое все еще продолжается. Изначально по нему было открыто почти 800 дел, из которых 218 уже закончились обвинительными приговорами, по большинству разбирательства еще продолжаются.

Судя по заявлениям, сейчас дело вновь закончится судебным разбирательством, однако есть сомнения в том, что CAS даже в нынешней непростой политической обстановке встанет на сторону WADA, учитывая, что организация предлагает повторно наказать спортсменов в рамках одного дела, а это противоречит международной судебной практике. Не говоря уже о том, что WADA в суде должно будет доказать, что у РУСАДА есть возможность менять российское законодательство.

WADA бьет по БРИКС

Досталось от WADA и другим странам. За схожие проблемы с законодательством были лишены статуса соответствия национальные антидопинговые организации Бермудских островов и ЮАР - еще одной страны БРИКС.

У агентств этих стран также есть время на то, чтобы устранить претензии или оспорить их в суде. В противном случае спортсменов Бермудских островов и ЮАР тоже лишат возможности выступать на международных стартах с национальной символикой.

Еще шесть национальных антидопинговых организаций попали в зону риска, им дали четыре месяца на устранение выявленных несоответствий. Речь об агентствах Алжира, Анголы, Эквадора, Монголии, Марокко и Филиппин.

На этом фоне стоит отметить, что Россия пока отказывается выплачивать взнос WADA в размере $1,2 млн. В Минспорте РФ заявили, что после выхода страны из Совета Европы эта сумма должна уменьшиться.