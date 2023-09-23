ISU считает, что фигуристка Валиева должна понести наказание

Слушания по делу российской спортсменки пройдут 26, 27 и 28 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается той точки зрения, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, несмотря на свой возраст, должны нести ответственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

Слушания между ISU, Российским антидопинговым агентством, Всемирным антидопинговым агентством и российской фигуристкой Камилой Валиевой состоятся в Спортивном арбитражном суде 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем.

"ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций", - сообщил собеседник ТАСС.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.