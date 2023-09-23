Бывший футболист "Спартака" Робсон рассказал о готовности работать в клубе

В составе красно-белых бразилец стал пятикратным чемпионом России

ТАСС, 23 сентября. Пятикратный чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" бразилец Луис Робсон согласился бы работать в клубе в случае получения соответствующего предложения. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я открыт к таким предложениям. Конечно, не президентом, но какое-то место в клубе я готов занять или выполнять какую-то функцию. Но это дело клуба предлагать мне, я бы согласился. "Спартак" пока ничего не предлагал", - сказал Робсон.

Робсону 49 лет, он выступал за "Спартак" с 1997 по 2001 год. Вместе с красно-белыми он стал пятикратным чемпионом России (1997-2001), а также выиграл кубок страны (1998).