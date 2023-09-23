Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Японии "Формулы-1"

Вторым стал австралиец Оскар Пиастри, третьим - британец Ландо Норрис

ТАСС, 23 сентября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Японии. Гонка прошла на автодроме "Судзука".

Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, третьим стал его партнер по команде британец Ландо Норрис.

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, дважды - испанец Фернандо Алонсо, по разу - финн Валттери Боттас и Ферстаппен

Гонка Гран-при Японии пройдет 24 сентября. Начало заезда - 08:00 мск.