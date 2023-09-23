Динияр Билялетдинов считает камерунцев сильнейшими соперниками россиян за последнее время

Товарищеская встреча команд запланирована на 12 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу является самым сильным соперником команды России за последнее время, игра будет интересной. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что 12 октября пройдет товарищеская встреча сборных России и Камеруна.

"Если уже договорились, то, наверное, это самый сильный соперник для сборной России за последнее время, - сказал Билялетдинов. - Будет интересно играть. К тому же они были участниками последнего чемпионата мира. Лишь бы не сорвалось".

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

"Я думаю, что в этот раз вызовут 25 человек. Эксперимент с большим составом, как оказалось, был неудачным. Нужно будет сосредоточиться на меньшем количестве ребят. Играли невнятно, результата толком не добились", - добавил Билялетдинов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).