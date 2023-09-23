Молодежная сборная России по футболу сыграет с командами академий "Сантоса" и "Палмейраса"

Как сообщил ТАСС глава Российского футбольного союза Александр Дюков, встречи пройдут в октябре

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Молодежная сборная России по футболу проведет серию товарищеских матчей с командами лучших бразильских академий, среди которых "Сантос" и "Палмейрас". Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Во время октябрьской паузы молодежная сборная России поедет играть в Бразилию, - сказал Дюков. - Нашу молодежную сборную сейчас составляют игроки 2004 и 2005 годов рождения. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых "Сантос" и "Палмейрас".

В сентябре молодежная сборная России провела два товарищеских матча с командой Узбекистана (2:0, 3:3).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.