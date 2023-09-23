Олимпийский комитет России проведет консультацию с юристами по решению WADA

Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и предложила наказать его запретом российским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует в ближайшее время провести консультацию с юристами по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это [решение WADA не восстанавливать РУСАДА]. Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением", - сказал Поздняков.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что российское агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Также WADA предложило лишить Россию права проводить на территории страны мировые соревнования, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать в нем должности и организовывать совместные мероприятия.

Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не могут начать действовать до решения суда. Директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила журналистам, что организация получила официальное уведомление WADA и рассмотрит возможность в течение 21 дня обжаловать это решение.