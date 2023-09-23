Родионенко прокомментировала внесение Нагорного в санкционные списки Канады

В пятницу канадский МИД объявил о включении российского гимнаста в санкционные списки страны

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Включение олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного в санкционный список Канады не стало неожиданным для старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, поскольку эта страна ведет информационную охоту за российскими атлетами. Об этом тренер сообщила ТАСС.

22 сентября канадский МИД сообщил о том, что правительство страны внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. В их число вошел Нагорный, являющийся начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия".

"Для меня решение канадцев включить Никиту в свой санкционный список не стало неожиданным, - сказала Родионенко. - Канада в этом плане находится, по-моему, впереди планеты всей. Следят за жизнью наших спортсменов, охотятся за любой информацией. Нет слов у меня".

"Но это проблемы Канады, а не Нагорного, он нормальный парень, продолжает тренироваться, сейчас присоединился к команде на восстановительном сборе в Абу-Даби. Мы продолжаем работать и готовиться. А что другим странам еще взбредет в голову - мы не знаем, что нас ждет дальше, но готовы ко всему", - заключила собеседница ТАСС.

Нагорному 26 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Играх-2020 в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный - трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. В конце апреля его избрали на пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.