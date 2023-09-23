Мамиашвили: украинских борцов могли бы "разорвать" на родине за фото с россиянами

На чемпионате мира украинские борцы отказываются от совместных фотографий с российскими спортсменами во время церемоний награждения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Борцовское сообщество с пониманием относится к решению украинских спортсменов не фотографироваться с россиянами на чемпионате мира в Сербии, потому что в противном случае они могут столкнуться с травлей на родине. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В пятницу украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков отказался фотографироваться с россиянином Ауэсом Гонибовым во время церемонии награждения призеров в весовой категории до 82 кг. Оба спортсмена завоевали бронзовые награды.

"Кроме наших украинских братьев эту процедуру никто не тиражирует, - сказал Мамиашвили. - Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять - их разорвут, вот они и ходят бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть".

"Никакого злорадства нет, все борцовское сообщество с понимаем к этому относятся, их пытаются поддержать. Они отказываются не по своей воле? Какая своя воля? Смешно. Они боятся, что на них доложат - здесь же формируют стукачей. Иначе их просто разорвут", - отметил он.

На чемпионате мира в Сербии схожий инцидент произошел во время награждения призеров соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг - от совместного фотографирования с победителем из России Ахмедом Усмановым отказался украинский борец Василий Михайлов.

Российские спортсмены на чемпионате мира в Сербии выступают в нейтральном статусе.