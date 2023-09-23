Костомаров рассказал, как началась его болезнь

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в январе попал в реанимацию с пневмонией, из-за осложнений ему ампутировали обе стопы

ТАСС, 23 сентября. Первые симптомы болезни у олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова появились в самом начале 2022 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

"Оксана [Домнина] (супруга Костомарова - прим. ТАСС) 30 декабря заболела, у нее была температура 39,5, с этой температурой будет трудно выступать [на шоу], она начала пить антибиотики, со мной все было хорошо, мы начали выступать после Нового года, - сказал Костомаров. - Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма, почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло - кроме кашля не было симптомов".

Он отметил, что болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников. "Числа 8-го [января], когда мы закончили выступление, говорю Оксане, что мы соберемся с друзьями - мы часто ходили в баню, купались в проруби. Вполне вероятно, что накопление моей болезни, ее "забивание" обезболивающими ослабило иммунитет. Я попарился, залез в прорубь, поехал домой на такси. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно. Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится. Сделали мазки на ковид - ничего нет, но сказали, надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры", - рассказал фигурист.

"Меня привозят в больницу, я помню палату, где лежит много человек с разными заболеваниями. Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом, оказывается, что ЭКМО - единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание", - добавил Костомаров.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера Домниной.