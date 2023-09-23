Домнина: врачи до сих пор борются за левую руку Костомарова

В январе олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией, из-за осложнений ему ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук

ТАСС, 23 сентября. Врачи продолжают бороться за сохранение левой руки олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщила супруга фигуриста Оксана Домнина.

"По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор", - сказала Домнина.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы, после - пальцы обеих рук. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера Домниной.