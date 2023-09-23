Домнина: врачи не давали Костомарову шансов на выживание

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию была диагностирована пневмония с поражением около 90% легких

ТАСС, 23 сентября. Врачи, лечившие олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, считают, что его спасение от смерти равносильно чуду. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду, супруга спортсмена Оксана Домнина.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера Домниной.

"Рома кашлял, начали переживать, возможно, что-то с сердцем, вызвали скорую, чтобы подстраховаться, даже не могла себе предположить, что это надолго, - сказала Домнина. - Роман уехал, позвонил, сказал, что кладут в больницу. Звоню в больницу, говорят, что он в кардиореанимации, я сразу же звоню маме Романа, она связалась с Татьяной Навкой, начали искать, как что происходит, в каком Роман состоянии. Потом сказали, что Роман на ИВЛ, планируют поставить ЭКМО, поскольку он на грани. Диагноз сказали: пневмония с поражением около 90% легких. Потом я узнала, что его сразу же подключили на ИВЛ".

"Из-за того, что был полностью ослаблен иммунитет, мне сказали, что с такими анализами не живут. У него был обнаружен гнойный стрептококк, который дал поражение конечностей. Это стечение обстоятельств, он дал сепсис, из-за того, что легкие не справлялись, начали отказывать органы. Мне никто не говорил, что шансов выжить мало, об этом я узнала, когда он начал приходить в себя. Мне говорили, что все плохо, но он справляется, держится, потом мне сказали, что то, что он выжил, - это чудо. Был собран консилиум врачей, вели лечение разные врачи, ни один врач не давал шансов. Про ампутацию заговорили на третий день [после попадания в больницу]", - добавила супруга олимпийского чемпиона.

"Спасает, что рядом жена и дети"

Костомаров также рассказал о том, как ему сообщили, что нужна операция. "Когда сказали эту ужасную вещь, что нужно мое согласие на ампутацию стоп ног и кистей рук, тянуть нельзя, нужна операция, я заплакал. Потому что я бы зарыдал, закричал, я не верил в это. Это обрезало всю мою жизнь в корне. Она стала, мягко говоря, более тяжелой", - сказал он.

"Очень сильно мне помогла моя [бывшая] партнерша Татьяна Навка, чтобы меня перевезли в хорошую больницу, за мной был хороший уход, грех жаловаться. Но морально это не облегчает, спасает то, что рядом со мной моя жена, мои дети, они заботятся обо мне. Все равно я еще должен принимать лекарства для головы, успокоительные, они, наверное, облегчают мое состояние" - отметил фигурист.

Костомаров и Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.