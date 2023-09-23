Московское "Динамо" и "Кузбасс" сыграют в финале Кубка России по хоккею с мячом

Соревнования проходят в Кемерове

ТАСС, 23 сентября. Московское "Динамо" со счетом 5:4 обыграло иркутский клуб "Байкал-Энергия" в полуфинальном матче Кубка России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Кемерове.

В другом полуфинале кемеровский "Кузбасс" со счетом 9:5 обыграл архангельский "Водник". Финальный матч турнира пройдет 24 сентября в Кемерове и начнется в 9:00 мск.

Действующим обладателем трофея является хабаровский "СКА-Нефтяник". Больше всего побед в турнире одержало московское "Динамо", которое завоевывало Кубок России шесть раз.