Гимнаст Нагорный призвал иностранных политиков оставить спорт

Ранее спортсмен был внесен в санкционный список Министерства иностранных дел Канады

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в ответ на новость о включении его в санкционный список Министерства иностранных дел Канады призвал политиков оставить спорт и всех, кто верит в спортивное единство. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

22 сентября канадский МИД сообщил о том, что правительство страны внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических лица и 21 юридическое. В их число вошел Нагорный, являющийся начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия".

"Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно: не ведитесь на провокации, мы выше этого, правда за нами", - написал Нагорный, сопроводив публикацию фотографией с сообщением от канадского болельщика, который выразил желание увидеть олимпийского чемпиона на Играх в Париже, которые пройдут летом следующего года.

Нагорному 26 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный - трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. В конце апреля его избрали на пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.