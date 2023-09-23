Карацев обыграл Маррея и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Китае

Российский теннисист одержал волевую победу над британцем - 4:6, 6:3, 6:2

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Аслан Карацев победил двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском городе Чжухай.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Карацева, не получившего на турнире номер посева. Маррей получил седьмой номер. Соперником Карацева по четвертьфиналу станет победитель матча между британцем Кэмероном Норри (второй номер посева) и австралийцем Марком Полмансом, попавшим в основную сетку турнира через квалификацию.

Карацеву 30 лет, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Маррею 36 лет, он занимает 41-е место в мировом рейтинге, по ходу карьеры британец 41 неделю был первой ракеткой мира. На его счету 46 титулов ATP, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема - на Уимблдоне (2013, 2016) и на US Open (2012). Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016), также на его счету серебро Игр-2012 в миксте.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.