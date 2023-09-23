Благотворительный баскетбольный матч "Движение вверх" прошел в Москве

Среди зрителей соревнований были дети, привезенные в столицу из новых регионов

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. IX благотворительный матч по баскетболу "Движение вверх" прошел в спортивном комплексе "Баскет холл Москва". Мероприятие было организовано фондом "Шаг вместе" с участием ФГУП "Главный центр специальной связи".

В матче приняли участие политики, бизнесмены, звезды спорта и кино. Капитаном одной из команд был вице-премьер РФ Александр Новак, за другую выступал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Матч закончился со счетом 55:55. Среди его зрителей было 80 детей, которых привезли в столицу из новых регионов, многие из них - с ДЦП.

"Такие матчи очень важно проводить, - рассказал Поздняков ТАСС. - Нужны спортивные мероприятия, которые несут идеологическую составляющую".

В перерыве матча представителям новых регионов были вручены сертификаты Министерства спорта РФ на приобретение инвентаря для развития фигурного катания.

Как ранее рассказал ТАСС организатор матча, актер и общественный деятель Гоша Куценко, средства, собранные в матче, пойдут на помощь детям с ДЦП из новых регионов.