Костомаров примет участие в гала-шоу в честь юбилея Авербуха

По словам хореографа, также ожидается участие Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Марии Петровой, Алексея Тихонова, Оксаны Домниной и Максима Шабалина

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в декабре примет участие в ледовом гала-шоу олимпийского призера, хореографа, продюсера и режиссера Ильи Авербуха. Об этом ТАСС сообщил Авербух.

"Готовится большое гала-шоу. В декабре у меня юбилей - 50 лет. Это будет большое шоу, которым, я думаю, мы сможем тоже и удивить, и поностальгировать. По площадке пока договариваемся, думаю, что увижу там всех, с кем работал за это время", - сказал Авербух.

Он уточнил, что в шоу примут участие фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Оксана Домнина, Максим Шабалин, а также Костомаров, перенесший ампутацию обеих стоп, а после - пальцев обеих рук. "Рома Костомаров, безусловно, будет вместе со мной. Я думаю, будут все те, кто и сейчас со мной. Думаю, что будут все, и за три часа [по продолжительности программы] мы уйдем точно. Это будет событийно, планируем несколько вечеров", - отметил олимпийский призер.

Авербух также анонсировал новую новогоднюю программу. "Пока не могу раскрывать, но в разработке большой новый сценарий", - пояснил он.

По его словам, лето было для него насыщенным. "Я был главным режиссером фестиваля "Город встреч" в Перми, который мы придумали все вместе. В рамках фестиваля были организованы концерты "Чайф", Therr Maitz, выступления Светланы Захаровой, Хабиба, "Рондо", фестиваля "Обряды-наряды" Тины Кузнецовой, Дениса Мацуева с ребятами из экстремальных видов спорта, и, конечно, само гала-шоу, в котором выступала [группа] "Ленинград". Огромное количество, и это были не просто концерты, это были фестивали с большой и насыщенной программой вокруг. Также мы провели большой [проект] "ПроЯвись", где очень много пермяков себя проявили", - добавил он.