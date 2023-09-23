23 сентября, 13:36
Фигурное катание

Новый гастрольных тур "Ледникового периода" охватит порядка 40 городов

Показ программ начнется в следующем году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Двадцатый ежегодный всероссийский тур "Ледникового периода", который начнется в следующем году, увидят зрители порядка 40 городов России. Об этом ТАСС сообщил олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Большой гастрольный тур планируется, - сказал Авербух. - Программы будут насыщаться, сейчас мы решим, кто точно будет по составу участников, будет зависеть от этапов Гран-при, которые ребята получат, в моем туре принимают участие действующие спортсмены - это Женя Тарасова, Володя Морозов, [они] тоже к нам присоединились. Тур - порядка 40 городов у нас точно есть".

Он уточнил, что на лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники и финалисты телепроекта "Ледниковый период". 

Теги:
Фигурное катаниеАвербух, Илья Изяславич
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