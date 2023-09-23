Президент "Сочи" назвал безвольной игру команды в матче РПЛ с "Крыльями Советов"

Команда уступила со счетом 1:2

ТАСС, 23 сентября. Футболисты "Сочи" показали безвольную игру в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент "Сочи" Борис Ротенберг.

Встреча завершилась победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

"Безвольная игра. Поэтому и не забивают", - сказал Ротенберг, добавив, что команде нужно улучшать реализацию моментов.

"Сочи" после 9 матчей набрал 6 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Сочи" 1 октября на выезде сыграет с воронежским "Факелом".