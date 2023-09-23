Авербух уверен, что фигуристка Кагановская в скором времени найдет нового партнера

Ранее стало известно о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопопа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду, в скором времени найдет нового партнера. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

Ранее стало известно, что распались танцевальные дуэты Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова, Кагановской и Валерия Ангелопола.

"Безусловно, жаль, что вот так две очень сильные танцевальные пары распались. Думаю, что Василиса точно найдет себе партнера, она одна из ярких партнерш, и за нее еще будут биться. Валера, безусловно, тоже очень сильный партнер. За Василису я больше уверен, чем за Валеру", - сказал Авербух, пожелав удачи обоим спортсменам. По его словам, в случае если спортсмены обратятся к нему за поддержкой, он ее окажет.

Кагановской 17 лет, она выступала с Ангелополом с 2018 года. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.