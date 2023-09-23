Ольховский считает, что теннисист Карацев играл стабильнее Маррея

Российский теннисист победил соперника в трех сетах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев превосходил бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея в скорости и стабильности в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском городе Чжухай. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Карацева.

"Аслан сегодня хорошо играл, - сказал Ольховский. - Я уже говорил, что Аслан по скорости опережает многих игроков в мире, но зачастую ему не хватает стабильности. Сегодня все сложилось - Карацев превосходил Маррея и в том, и в другом. Аслан выглядел сегодня уверенно, очень хорошая победа".

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.