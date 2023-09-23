Авербух считает Костомарова примером колоссального мужества

Призер Олимпийских игр отметил, что от фигуриста исходит огромная сила

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров является примером колоссального мужества. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Рома - пример колоссального мужества, и каждое его появление на льду - это, конечно, отдельные эмоции для всех, кто видит это, - сказал Авербух. - Огромная сила исходит от него. Я думаю, что он шагнул чуть дальше, чем просто олимпийский чемпион, в своем мужестве".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.