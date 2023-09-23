Победитель Евролиги баскетболист Угурлу надеется на возвращение российских клубов в турнир

В июле члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские баскетбольные клубы очень сильные, поэтому победитель Евролиги 2017 года в составе турецкого "Фенербахче", ныне выступающий за "Бешикташ" Берк Угурлу надеется на их возвращение на международные соревнования. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее "Бешикташ" обыграл казанский УНИКС со счетом 75:68 в турнире за 5-е место на Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве. Угурлу набрал девять очков.

"Матч складывался для нас очень тяжело, но во второй половине мы стали играть жестче, поэтому победили. Я рад, что приехал в Москву, это, наверное, третий раз, когда сюда приезжаю. Когда я был игроком "Фенербахче", приезжал играть против ЦСКА. Меня всегда поражало, насколько в России гостеприимные люди и какая тут энергетика", - сказал Угурлу.

В июле члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24.

"Надеюсь, что в скором времени российским клубам разрешат играть на международных турнирах. В России всегда были очень сильные команды, с ними всегда было интересно играть. Завтра вновь предстоит встреча против ЦСКА, это действительно великая команда, с богатой историей. Мы недавно играли с ними в Турции, победили с разницей в три очка, так что думаю, завтра нам будет непросто", - добавил собеседник агентства.

Суперкубок Единой лиги ВТБ завершится 24 сентября. В турнире также принимают участие петербургский "Зенит", нижегородский "Пари Нижний Новгород", московские ЦСКА и МБА, турецкий "Фенербахче" и краснодарский "Локомотив-Кубань".