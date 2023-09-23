Ольховский считает теннисиста Рублев фаворитом в матче Кубка Лейвера с Фритцем

Матч между россиянином и американцем начнется в субботу в 23:00 мск

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев будет фаворитом в матче второго игрового дня Кубка Лейвера против американца Тэйлора Фритца. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч между Рублевым (сборная Европы) и Фритцем (сборная мира) начнется в субботу в 23:00 мск. После четырех игр сборная мира выигрывает со счетом 4:0.

"Я думаю, Андрей будет фаворитом в матче против Фритца. По игре он в последнее время смотрится лучше, думаю, он готов победить. Понятно, что это больше выставочный турнир, но здесь всегда играют сильные спортсмены, это очень представительный турнир, поэтому матч будет непростой", - сказал Ольховский.

Кубок Лейвера является выставочным командным турниром и проводится в шестой раз. Он назван в честь австралийца Рода Лейвера, единственного теннисиста, выигравшего все четыре турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде за один год (1969) в Открытую эру (когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Сборная Европы выиграла четыре первых розыгрыша, в прошлом году победила команда остального мира. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.