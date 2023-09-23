Дзюдоист Махмадбеков рассказал о плохом самочувствии на этапе Большого шлема в Баку

Спортсмен стал бронзовым призером соревнований

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков чувствовал себя ужасно на этапе Большого шлема в Баку. Об этом бронзовый призер турнира рассказал журналистам.

"Я просто опустошен, - признался дзюдоист. - Это был один из самых тяжелых турниров в карьере. В Баку-2022 тоже было непросто, но сегодня ужасно себя чувствовал. Всегда быть "на коне" не получится, бывают и спады, и взлеты. Но обещаю - в следующий раз я докажу, что способен на большее".

В схватке за бронзу Махмадбеков победил соотечественника Данила Лаврентьева. "Мы с Данилом встречаемся на соревнованиях второй раз. Сегодня он прошел сильных соперников, показал потрясающую борьбу, которая мне очень понравилась. И самая тяжелая для меня схватка была именно с ним", - отметил Махмадбеков.

Махмадбекову 23 года. Он четыре раза побеждал на этапах Большого шлема. В нынешнем сезоне спортсмен выиграл золото на этапе в Астане.