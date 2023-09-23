ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 23 сентября. Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Карнаухов (3-я минута), Максим Соркин (39). У проигравших отличился Артур Каюмов (8).
ЦСКА набрал 9 очков после 10 матчей и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" потерпел первое поражение в последних пяти матчах. Команда из Ярославля с 12 очками в 9 играх располагается на 5-й строчке.
В следующем матче ЦСКА 26 сентября примет череповецкую "Северсталь". "Локомотив" 25 сентября на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".
1
Динамо М
10
6
2
0
0
0
2
35-21
16
2
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
3
Спартак
10
5
1
0
0
1
3
37-32
13
4
Сочи
9
5
1
0
0
0
3
29-26
12
5
Локомотив
9
5
1
0
0
0
3
21-19
12
6
Куньлунь РС
11
3
1
1
0
0
6
22-33
10
7
ЦСКА
10
3
1
0
0
1
5
23-26
9
8
Северсталь
7
3
0
1
0
1
3
31-30
9
9
СКА
9
4
0
0
0
0
5
20-17
8
9
Динамо Мн
8
2
1
0
0
1
4
26-25
7
11
Витязь
10
0
0
1
0
1
8
17-37
3
1
Металлург
10
5
1
1
1
1
1
31-25
16
2
Лада
10
6
0
0
0
1
3
26-19
13
3
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
4
Автомобилист
10
4
1
0
1
1
3
22-18
12
5
Авангард
8
3
2
0
0
1
2
23-19
11
6
Сибирь
9
3
1
1
1
0
3
21-24
11
7
Салават Юлаев
8
4
1
0
0
0
3
18-13
10
8
Трактор
10
4
0
0
0
2
4
22-26
10
9
Амур
9
2
0
1
1
1
4
18-25
8
10
Барыс
9
2
0
0
1
2
4
27-30
7
11
Адмирал
8
2
0
0
1
1
4
22-25
6
12
Нефтехимик
9
1
1
0
0
1
6
16-37
5