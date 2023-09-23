ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев

ТАСС, 23 сентября. Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Карнаухов (3-я минута), Максим Соркин (39). У проигравших отличился Артур Каюмов (8).

ЦСКА набрал 9 очков после 10 матчей и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" потерпел первое поражение в последних пяти матчах. Команда из Ярославля с 12 очками в 9 играх располагается на 5-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 26 сентября примет череповецкую "Северсталь". "Локомотив" 25 сентября на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 10 6 2 0 0 0 2 35-21 16 2 Торпедо 8 6 0 0 0 1 1 29-18 13 3 Спартак 10 5 1 0 0 1 3 37-32 13 4 Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29-26 12 5 Локомотив 9 5 1 0 0 0 3 21-19 12 6 Куньлунь РС 11 3 1 1 0 0 6 22-33 10 7 ЦСКА 10 3 1 0 0 1 5 23-26 9 8 Северсталь 7 3 0 1 0 1 3 31-30 9 9 СКА 9 4 0 0 0 0 5 20-17 8 9 Динамо Мн 8 2 1 0 0 1 4 26-25 7 11 Витязь 10 0 0 1 0 1 8 17-37 3