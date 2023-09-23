23 сентября, 16:14
КХЛ

ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев

ТАСС, 23 сентября. Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Карнаухов (3-я минута), Максим Соркин (39). У проигравших отличился Артур Каюмов (8).

ЦСКА набрал 9 очков после 10 матчей и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" потерпел первое поражение в последних пяти матчах. Команда из Ярославля с 12 очками в 9 играх располагается на 5-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 26 сентября примет череповецкую "Северсталь". "Локомотив" 25 сентября на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

10

6

2

0

0

0

2

35-21

16

2

Торпедо

8

6

0

0

0

1

1

29-18

13

3

Спартак

10

5

1

0

0

1

3

37-32

13

4

Сочи

9

5

1

0

0

0

3

29-26

12

5

Локомотив

9

5

1

0

0

0

3

21-19

12

6

Куньлунь РС

11

3

1

1

0

0

6

22-33

10

7

ЦСКА

10

3

1

0

0

1

5

23-26

9

8

Северсталь

7

3

0

1

0

1

3

31-30

9

9

СКА

9

4

0

0

0

0

5

20-17

8

9

Динамо Мн

8

2

1

0

0

1

4

26-25

7

11

Витязь

10

0

0

1

0

1

8

17-37

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

10

5

1

1

1

1

1

31-25

16

2

Лада

10

6

0

0

0

1

3

26-19

13

3

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

4

Автомобилист

10

4

1

0

1

1

3

22-18

12

5

Авангард

8

3

2

0

0

1

2

23-19

11

6

Сибирь

9

3

1

1

1

0

3

21-24

11

7

Салават Юлаев

8

4

1

0

0

0

3

18-13

10

8

Трактор

10

4

0

0

0

2

4

22-26

10

9

Амур

9

2

0

1

1

1

4

18-25

8

10

Барыс

9

2

0

0

1

2

4

27-30

7

11

Адмирал

8

2

0

0

1

1

4

22-25

6

12

Нефтехимик

9

1

1

0

0

1

6

16-37

5

  

Теги:
КХЛ
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