В РФС рассказали об оценке Школьной лиги представителем УЕФА

Йозеф Клемент остался впечатлен проведением Школьной лиги в рамках проекта "Футбол в школе"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций Йозеф Клемент остался впечатлен проведением Школьной лиги в рамках проекта "Футбол в школе". Такое мнение ТАСС высказала руководитель департамента развития массового футбола Российского футбольного союза (РФС) Ольга Мащикова.

"По-моему, Йозеф Клемент остался доволен турниром, думаю, что масштаб и организация соревнования должны были на него произвести впечатление, - сказала Мащикова. - Он был два дня на площадке, вчера в течение пяти часов следил за каждой игрой, по-моему, искренне болел за мальчишек и девчонок".

23 сентября завершились соревнования Школьной футбольной лиги, которые проводились в рамках проекта "Футбол в школе". У девочек победителями стали "СШ №17" из Волгоградской области (2012-2013 годы рождения), "Фершампенуаз" из Челябинской области (2010-2011), "Пирамида-100" из Ижевска (2008-2009). Среди мальчиков выиграли "Школа №2109" из Москвы (2012-2013), "Чебы" из Чебоксар (2010-2011), "Ратмир 536" из Москвы (2008-2009).

"Здорово, что турнир состоялся, все ребята большие молодцы, независимо от результатов, проигравших в соревновании нет, - отметила Мащикова. - Все 96 команд из 65 регионов страны по-своему стали победителями. Я считаю, что ребята получили очень много эмоций в процессе игр и самого турнира. Потому что мы старались окружить их теплом, заботой, вниманием, создать для них в том числе большую экскурсионную программу, чтобы они могли познакомиться с московскими достопримечательностями, то есть сделали все возможное, чтобы эта поездка запомнилась".

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.