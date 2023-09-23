23 сентября, 18:29
Футбол в России

Алаев остался доволен работой главного арбитра матча "Спартак" - "Динамо" Кукуяна

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По мнению главы Российской премьер-лиги, судья отработал матч безошибочно

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Матч девятого тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Динамо" смотрелся динамичным во многом благодаря работе главного арбитра встреча Павла Кукуяна. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

"Спартак" в субботу обыграл "Динамо" со счетом 1:0.

"Очень понравилась игра, - сказал Алаев. - Эксперты разберут тактические нюансы, очень удивило строение "Динамо", состав. Но игра понравилась, привел детей, друзей - все в восторге, отличный футбол, настоящее дерби. Но сегодня тот самый случай, когда мне хочется отметить Павла Кукуяна. Я не знаю, может быть, потом разберут, найдут какие-то ошибки, но то, что я увидел с трибуны, без повторов, - хорошая динамика, хороший уровень борьбы, каких-то ошибок нет, ни одного VAR-обращения. Благодаря этому во многом смотрелась игра".

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 16 очков, "Динамо" с 15 очками располагается строчкой ниже. В следующем туре "Спартак" 1 октября в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в этот же день на выезде встретится с грозненским "Ахматом". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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