В "Динамо" считают, что команде было по силам победить "Спартак" в матче РПЛ

"Спартак" в субботу со счетом 1:0 обыграл столичное "Динамо"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" имело шансы одержать волевую победу в дерби со "Спартаком", но команду подвела реализация голевых моментов. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Спартак" в субботу со счетом 1:0 обыграл столичное "Динамо" в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена". Гол на 7-й минуте забил Тео Бонгонда.

"Ничья была бы более справедливым результатом? Это разговоры в пользу бедных. Счет на табло - он зафиксирован. Да, у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счет и выиграть, но нам, к сожалению, не хватило усилий в завершающей стадии", - сказал Гафин.

Также представитель "Динамо" считает, что судья встречи Павел Кукуян мог добавить больше пяти минут ко второму тайму. "Мне показалось, что добавленное время не соответствовало тем паузам, задержкам, которые возникали в результате того, что игроки "Спартака" по двое, по трое лежали на поле. Это должно компенсироваться так, как это происходило на чемпионате мира", - сказал Гафин.

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 1 октября.