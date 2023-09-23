"Зенит" и "Локомотив-Кубань" сыграют в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Петербуржцы обыграли в полуфинале "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 86:61 обыграли "Пари Нижний Новгород" в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В финале "Зенит" сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань", который в другом полуфинале победил турецкий "Фенербахче" со счетом 105:89. "Пари Нижний Новгород" и "Фенербахче" разыграют третье место. Встречи пройдут 24 сентября.

В турнире за 5-8-е места московский ЦСКА обыграл столичный МБА со счетом 105:98 в овертайме, казанский УНИКС уступил турецкому "Бешикташу" (68:75). В матче за 5-е место ЦСКА сыграет с "Бешикташем", в игре за 7-е место УНИКС встретится с МБА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит".