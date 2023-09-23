Шунин оценил слова Карпина о важности отъезда российских футболистов в Европу

По словам капитана московского "Динамо", в России хороший чемпионат, но всегда есть куда расти

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Переход российских футболистов в сильные европейские чемпионаты помогает их карьерному росту, однако это не означает, что в стране слабый чемпионат. Такое мнение журналистам высказал капитан московского "Динамо" Антон Шунин.

Главный тренер сборной России Валерий Крапин после сентябрьского сбора национальной команды призвал футболистов страны уезжать в ведущие европейские чемпионаты в случае возникновения такой возможности.

"В связи с сегодняшней ситуацией, когда мы не играем в еврокубках, а наша сборная полноценно не может участвовать в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы, конечно, тяжело прогрессировать, - сказал Шунин. - Безусловно, отъезд в сильный чемпионат является для футболиста профессиональным ростом, это логично".

"Но при этом в РПЛ стало интереснее для болельщиков, в матчах стало забиваться больше мячей, футбол стал более зрелищным. И главное - я играю в своей стране, за любимый клуб, и, как и многие другие ребята, получаю огромное удовольствие. Для многих счастье сыграть и одну игру в премьер-лиге. У нас нормальный чемпионат, и не хотелось бы говорить о том, что он совсем слабый. Но расти всегда есть куда, так всегда и было", - добавил он.