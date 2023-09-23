23 сентября, 19:01
Футбол в России

Абаскаль надеется, что вратарь "Спартака" Селихов сыграет в следующем матче

Александр Щербак/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль
© Александр Щербак/ ТАСС

Голкипер был заменен в перерыве матча с "Динамо" из-за боли в спине

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль надеется, что вратарь команды Александр Селихов восстановится к матчу следующего тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов". Такое мнение Абаскаль высказал журналистам.

Селихов был заменен в перерыве матча девятого тура Мир - Российской премьер-лиги с "Динамо" (1:0). Вместо него на поле вышел Александр Максименко.

"Я надеюсь, что он восстановится к Самаре и мы сможем там его увидеть. Мы хотели, чтобы он продолжил матч, но поговорили с доктором - это было невозможно. Боль в спине почувствовал, здесь нельзя рисковать", - сказал Абаскаль.

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Встреча между столичной командой и "Крыльями Советов" состоится 1 октября. 

Теги:
Российский футбол
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