Соболев рассказал, за счет чего "Спартак" смог одержать три победы подряд в РПЛ

В субботу красно-белые обыграли столичное "Динамо"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Говорить о преодолении игрового кризиса московским "Спартаком" преждевременно, команда пока не показывает выдающийся футбол. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Александр Соболев.

"Спартак" в субботу со счетом 1:0 обыграл столичное "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Три победные игры "на ноль", хорошие результаты, - сказал Соболев. - До этого три игры проиграли. Наверное, что-то поменяли и начали играть иначе. Но сегодня игра была тяжелая, у "Динамо" тоже были моменты, поэтому встреча могла завершиться с более крупным счетом".

"Преодолен ли кризис? Не знаю, посмотрим. Мы далеко не смотрим, идем от игры к игре. Пошел ли перерыв на матчи сборной России? Не хочу говорить громких слов о том, что мы сейчас показываем суперигру. Пока мы просто выиграли три игры, идем дальше", - отметил он.

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 1 октября.